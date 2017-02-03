昔讓球團搶破頭 「早稻田三劍客」去哪了？

齋藤佑樹近幾年表現低迷，新球季力圖振作。(美聯社資料照)

2010年日職選秀會，由「手帕王子」齋藤佑樹領軍、出身早稻田大學的「早稻三劍客」，皆毫無懸念的以第1指名進軍職棒，如今將邁入第7年，名氣最響亮的齋藤及大石達也，卻雙雙因傷表現低迷，只有名氣最小的福井優也，每年都有在一軍登板的紀錄。

過去曾在甲子園擊敗田中將大，齋藤當初選秀獲四球團第1指名，風光加盟火腿。然而，2012年右肩關節唇損傷，卻讓他陷入空前低潮，只能在一、二軍載浮載沉，到2016年間僅獲3勝。新賽季球團為激勵他，決定讓他穿回大學、高中時期的「1號」球衣，他也期望穿上新背號，能越過近幾年難突破的高牆。

儘管如此，但三人中人氣最旺、卻最令人失望的，莫過於獲六球團第1指名的大石。他備受期待的加盟西武獅，沒想到肩傷卻來亂，2012年才在一軍登板；直到現在，他依然每天為了肩膀狀況而感到不安，不過去年出賽36場、1勝0敗、自責分率1.71戰績，頗有復甦跡象。

至於三人中命最好的，就屬廣島的福井了，他自2011年加盟職棒後， 6年間總計28勝30敗、自責分率4.24戰績，雖然表現平平，且近年廣島投手人才輩出，壓縮到他的上場時間，儘管如此，他卻是「早稻三劍客」中，唯一每年都有在一軍出賽的人。

(中時電子報)