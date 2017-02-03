大谷翔平受傷 因參加達比修訓練營？
大谷翔平因傷退出經典賽(WBC)，突來的消息讓日本隊措手不及，然而，去年強化試合還能出賽，如今卻連跑動都無法，有球迷就懷疑，傷勢可能是達比修有的訓練營造成，達比修很快透過推特澄清，表示1月時，大谷身體狀況都還很好。
距經典賽開打不到1個月，日前大谷卻因右腳踝傷勢，確定不會在經典賽登板，甚至可能退隊，有球迷將問題源頭，指向達比修的訓練營，據日媒《Full-Count》報導，達比修隨即回應在日本過年時，大谷的身體狀況都很好，直到1月下旬訓練時，都能正常跑動。
當時訓練營時，大谷參與拳擊的訓練，被認為是受傷的原因之一，達比修表示，若發現他狀況不好，就不會讓他參與訓練，至於受傷的時間點，他推測應該在1月下旬，但突然傷退，他也好奇的說，「日本大賽、強化試合都是稍微疼痛，且逐漸康復，但1月底訓練強度變強，卻又再受傷？」
達比修認為，他打擊時都沒問題，應該是投球時才傷勢加劇。傷勢來得突然，前後時間點又很近，使得大谷的突然傷退，引起球迷們熱議，甚至有人認為，他根本是假受傷，至於真相，恐怕只有大谷自己跟日本火腿的總教練栗山英樹，才會知道了。
(中時電子報)
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