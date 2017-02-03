罕見！今年立春是2月3日！上次發生是120年前
迎雞年！今天是初七，也是農曆二十四節氣中的首個節氣—立春。立春指該節氣的起始點，即太陽到達黃經315°之時，象徵著春天的開始。在大多數人的印象中，立春多落在2月4日，然今年立春卻是2月3日。立春在3日其實屬罕見，上次發生是在1897年，距今已有120年了！
農曆丁酉雞年到，今年是個閏年，一共有6個小月（29天）、7個大月（30天），合計384天，多出的月份是閏6月。從初一（2017年1月28日）開始，一直到2018年2月15日除夕結束，一共有384天。
除今年雞年比較長，今年立春落在2月3日也很罕見！按照正統或科學的觀點，屬相（生肖）以立春作為起始點。從這一天一直到立夏這段期間，都稱為春季。 傳統上春節標誌著新的一年的開始，而立春則是真正春天的開始。立春的習俗有喝春酒、吃春餅、打春牛、咬蘿蔔等。
然過往印象中，2月4日是立春的正日子，然今年卻是在2月3日！據天文學家表示，上次發生距今120年的1897年，而下一次則會是在2021年。不管怎麼說，台灣近來已多是「暖冬」天氣，不妨趁著立春，也多出戶外走走吧！感受年味與春天氣息，用新的心情迎向新的一年！
(中時電子報)
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