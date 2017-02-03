NBA》返湖人當顧問 魔術強生：唯一選擇
過去曾為湖人立下汗馬功勞，魔術強生(Magic Johnson)如今將重返湖人，據美媒《ESPN》報導，他將擔任球團的籃球及商業顧問，協助小老闆的金妮巴斯(Jeanie Buss)，金妮相當期待的說，「很興奮，也很榮幸能有他加入。」
魔術強生1979年就是從湖人展開職業生涯，生涯13個球季都未離開過，與巴斯家族的關係匪淺，去年六月甫成為湖人的榮譽副總裁，現在他除了是《ESPN》的NBA解說員，同時也是洛杉磯道奇隊的股東之一。
「大家都知道我愛湖人，」強生表示，過去幾年間，有不少管理機會找上門，不過他想為比賽、為洛杉磯奉獻，湖人是他的第一、也是唯一的選擇，「我會盡我所能的去做，讓湖人回到正確的路，重返頂尖球隊之林。」
(中時電子報)
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