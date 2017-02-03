碧昂絲孕照人氣創紀錄 追加挺孕肚辣照

美國樂壇超級巨星碧昂絲今天公布系列挺著大肚子的裸照，傳達再為人母的喜悅。她昨天宣布懷了雙胞胎，已獲超過850萬人按讚，貼出的孕照成為Instagram網站歷來人氣最高照片。

路透社報導，這些新照片貼在碧昂絲（Beyonce）的網站beyonce.com，包括一張黑白全裸照，還有幾張上空照片和只著內衣的照片。許多照片都是以花草為背景，顯示她手撫大肚子。

照片的說明是：「我有三顆心。」

她與饒舌歌手老公傑斯（Jay-Z）的五歲女兒布露‧艾薇（Blue Ivy）也在這些照片中露臉，有些還附上有關母親的詩句。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，碧昂絲貼出首張孕照後，只過了11個小時，按讚次數就超越席琳娜（Selena Gomez）去年貼出照片後獲得超過630萬個讚的紀錄，而且首創不到24小時就得到超過720萬個讚的紀錄。如今這則貼文更已獲得超過850萬個讚。

在這張最先公布的孕照中，碧昂絲身穿短褲和胸罩，頭上罩著飄逸的薄紗，跪在真人大小的花藝旁，雙手環抱著圓滾滾的腹部。

現年35歲的碧昂絲寫道：「我們希望能與大家分享我們的愛和幸福。我們兩度受到上帝賜福。我們非常感激家裡將再添兩名新成員，也很感謝各位的祝福。」

除此之外，碧昂絲沒有提及雙胞胎預定何時誕生，也沒有透露有關懷孕的其他詳情。

目前還不清楚碧昂絲懷孕是否會影響她出席2月12日葛萊美獎頒獎典禮（Grammy Awards）的計畫。她獲得傲視對手的九項提名，原本料將上台表演。1060203

(中央社)