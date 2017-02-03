MLB》整季0打點 金鶯捕手還提仲裁拚加薪
為爭取更高的合約，不少球員會選擇與球隊提請薪資仲裁，金鶯捕手約瑟夫(Caleb Joseph)自然也不例外，但上賽季0打點的他，可以說還沒開始談價，就已經居於劣勢，即便他認為自己足以拿下勝利，最後仍輸掉仲裁。
約瑟夫去年141個打數，完全沒有打點，打破白襪投手W.伍德(Wilber Wood)96個打數無打點紀錄，不太光彩的在大聯盟歷史留名。他是沒有機會，還是自己不爭氣？據《雅虎體育》西維克(Chris Cwik)，去年金鶯的團隊得分，排全聯盟第12名的金鶯，顯然不是沒有機會，而且還多得很。
上賽季約瑟夫年薪為52.3萬美金，新賽季將提高到70萬，不過若仲裁成功，年薪將增加到100萬美金，但沒打點，打擊率1成74、上壘率2成16、長打率1成97的成績實在不理想，最後敗下陣來，似乎也並不讓人意外，不過他想加薪並非無望，畢竟威特斯出走，下賽季他角色更吃重，屆時想爭取更高薪，也不是不可能。
(中時電子報)
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