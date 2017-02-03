路人只顧拍照 印度又有車禍傷者枉送命

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印度一名青少年遭巴士撞傷後，躺在血泊中等死，旁觀的路人只顧拍照和攝影，遲未伸出援手，再次發生因為民眾冷漠導致事故受害者送命的事件。

亞洲國際新聞通訊社（ANI）報導，昨天這起事件發生在南部卡納塔卡省（Karnataka）的卡巴爾地區（Koppal），這名青少年阿里（Anwar Ali）上午騎自行車上工時被巴士撞傷。

雖然幾分鐘路程外就有醫院，阿里卻躺在路上約30分鐘救護車才到場，他抵達醫院後傷重不治。

路人拍攝的影片倒是很快就上傳網路，內容顯示滿身是血的阿里雖然哭著求救，但沒人見義勇為，只有人給了他一些水。

「印度快報」（Indian Express）報導，警方表示，18歲的阿里遭巴士輾過，傷勢嚴重。

阿里的哥哥說：「他們只顧攝影和拍照。如果有人關心他，我弟弟可能獲救。當時浪費了15到20分鐘的時間。」

有目擊者表示，因為阿里傷勢過重，流血不止，現場的人都嚇壞了，也不知道如何幫助他。

印度最近也發生過類似事件，一位38歲的警員發生事故後，因為路人未能及時通報送醫而喪命。

眾所周知，印度人開車很猛，交通執法不嚴，路況不佳，車輛品質也差，根據政府數據，平均每3.7分鐘就有人因交通事故喪命。1060203

(中央社)