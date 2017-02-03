氣溫明顯回升 高溫可達23至27度

我要評比

中央氣象局表示，今天白天各地氣溫明顯回升，北台灣高溫回升至攝氏23度左右，中南部及台東可達25至27度。

中央氣象指出，今天水氣少，各地為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及北部山區偶有零星雨。此外，西半部日夜溫差大，夜裡清晨各地仍有寒意，請注意保暖，留意溫度變化，適時調整穿著。

今天高屏地區空氣品質指標（AQI）為橘色提醒，即對敏感族群不健康，其他地區為良好至普通等級。詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct 。1060203

(中央社)