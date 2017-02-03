冷氣團減弱！北部白天高溫23度 日夜溫差大
今天（３日）雖然冷氣團稍稍減弱，白天北台灣高溫將明顯回升至２３度，中南部及台東可達２５至２７度，但清晨因為輻射冷卻效應影響各地氣溫仍低，西半低溫約１４、１５度，空曠地區不排除有１３度低溫，日夜溫差大，提醒民眾請留意溫度變化，適時調整穿著；天氣方面，水氣少，各地為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及北部山區偶有零星雨。
根據中央氣象局資料顯示，今天因強烈東北風影響，台南以北、東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域將有８至１０級強陣風出現，請注意沿海地區風浪大，前往海邊活動請注意安全。
而週六（４日）南方水氣北移到臺灣上空，水氣增加，除了東半部降雨機率提高外，西半部山區也會有局部短暫雨出現；溫度方面，由於雲量增多，北部及宜蘭高溫２１、２２度，其他地區２４、２５度，夜晚清晨各地仍有涼意，低溫約１５至１８度。
下週日（５日）又有一波冷空氣，白天起北臺灣溫度逐漸下降，其他地方入夜後溫度也略微下降；迎風面的北部及東半部降雨機率提高，中南部山區也有短暫雨出現，但這波冷空氣挾帶的水氣少，北部及中南部山區的降雨下半天就會逐漸停止，其他地區則維持多雲到晴的天氣。
空氣品質方面，今天高屏地區AQI為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級。
(中時電子報)
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