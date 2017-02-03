油國組織可能須再減產 油價下滑

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彭博社報導，世界油價今天由一個月來的高點下滑，因為跡象顯示，石油輸出國家組織（OPEC）將得進一步減少產量，才能完全符合去年達成的歷史性減產協議。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油的3月期貨價格下跌34美分，或0.6%，收在每桶53.54美元。盤中最高來到54.34美元，是1月3日以來最高價位。

倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格下跌24美分，收在56.56美元。1060203

(中央社)