川普脫稿嘲諷實境秀不紅 阿諾這麼回應
美國總統川普(Donald Trump)在參加多國政界、宗教名人參與的盛會時，突然話鋒一轉，批評前加州州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)接班實境秀「誰是接班人」(The Apprentice)後收視率不佳。阿諾也不甘示弱，推出影片呼籲川普和他交換位置，這樣「人民晚上才睡得好」。
根據CNN報導，川普在律師、外國高官、宗教名人聚集的國家祈禱早餐會(Naitonal Prayer Breakfast)中，突然脫稿批評接掌「接班人」的阿諾，他要在場貴賓為阿諾祈禱，祈禱他的收視上升。川普這番話原本只是談笑，但也凸顯他和前幾任美國總統極端不同之處。
川普因參加「接班人」實境秀而打開知名度，可說是打開他政治野心的契機。但川普在2015年決定競選總統後，就從該節目離開。節目製作人在這之後找前電影明星、加州州長的阿諾來替補，但川普和阿諾自此不時公開打口水戰。
阿諾在被點名後也不甘示弱，錄製一段短片回應：「嘿唐諾，我有個很棒的主意，我們為何不交換一下工作?你來上電視，因為你是收視率專家，然後我來替補你的位置，這樣人民才能再度晚上睡得好一點。」
川普至目前為止仍被列為「接班人」節目的執行製作人之一，其交給兒子掌管的信託中，也仍然包括這個節目的股份。
國家祈禱早餐會是美國年度多元宗教的盛會，固定在每年二月第一個星期四舉辦。來自全世界70個國家的官員和宗教領導人會齊聚在華盛頓特區，目的是要消彌政黨和宗教之間的分歧，祈禱和建構關係。
(中時電子報)
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