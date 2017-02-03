2月3日各報頭版要聞

重點要聞

●雞年開紅盤 外資熱錢湧入 台股有望破萬點

金雞年台股昨日開紅盤，受到川普新政不確定性的影響，國際熱錢湧向亞洲，台股終場呈現爆量1,479億元、小跌18點走勢，9,500點得而復失。然外資法人指出，從新台幣匯率暴升2.59角來看，國際熱錢湧入台北股匯市趨勢並未改變，指數上萬點依舊指日可待。

●機捷首發車 鄭文燦打85分

機場捷運盼了20年，試營運首發車2日上午7時52分於A21環北站發車，由桃園市長鄭文燦和居民一同試乘。鄭文燦打85分稱讚列車行駛相當平順，他表示，捷運讓桃園機場聯外交通更加方便，也連結新北市、台北市，是國家建設的重要里程碑。

●林揆祭國家發展4年計畫 拚GDP成長2.5％

林全內閣宣誓今年是拚經濟建設年，行政院會昨拍板2017至2020年「國家發展4年計畫」，未來4年將投入近兆規模挹注下一世代基礎建設，同時投資10大創新產業導引民間投資，4年GDP平均成長達2.5％至3％，而106年經濟成長率努力目標設定2.0％至2.5％。

重點要聞

●政府狠罰12億 勒令歇業 UBER 2月10起停駛

來台近4年的UBER未申請經營汽車運輸業，就違規提供載客服務，《公路法》去年底修正後可重罰UBER台灣公司2500萬元，交通部昨首度開出22張處分書，重罰UBER公司和司機2億3210萬元，並勒令UBER歇業，總計重罰將高達12億1千萬元。UBER昨午隨即宣布下周五起暫停App叫車服務，UBER司機群起不滿，有人在LINE群組揚言，要發動千輛UBER車去總統府抗議。

●全台去年移轉24萬棟創新低

史上最冷！內政部昨公布去年全台建物買賣移轉棟數資料，僅剩24.5萬棟，相比前次低點25.9萬棟還少了1.4萬棟，寫下史上新低。不過今年元月的移轉量，六都會區均比前1年成長逾2成，新北市更大增7成，房產業者認為元月有走出谷底態勢，預料今年交易量回穩。

●新制勞退賺 每人分4757元

勞動部勞動基金運用局昨公布去年新制勞退基金投資績效，共賺進515億4千多萬元，收益率達3.23％，是歷年新制勞退基金投資績效第5名，以目前新制勞退帳戶共1083萬多個推估，平均每個帳戶可分配到4757元，勞工最快下月起可向勞保局查詢個人帳戶分配金額。

重點要聞

●安倍提經濟合作方案 為美創70萬就業機會

瞄準美國總統川普最在意的美國就業問題，日本政府擬在首相安倍晉三與川普會面時送大禮。日方將在美日峰會提出美日經濟合作方案，包括人工智慧（ＡＩ）和機器人研發合作等領域，可望為美國創造七十萬個就業機會；日方希望透過就業問題的合作，穩固美日關係。

●伍錦霖：年改是共業 考試院責無旁貸

年金改革列車啟動，考試院長伍錦霖昨在春節團拜致詞時主動表示，這是共業，年金改革非做不可，考試院責無旁貸，銓敘部會收集各方意見、提出草案，送考試院會通過，再請立法院審議，若有必要時，他可和年改團體代表李來希交換意見。

●新年新希望 蘇嘉全：盼今年立院沒臨時會

立法院昨舉辦新春團拜，立法院長蘇嘉全表示，新國會逐步完成許多立法與改革，回應人民的期待，他期盼新的一年能繼續往前邁進，「希望今年立法院沒有臨時會、也沒有延會，但是全民期待的法案都能在會期內如期完成」。

重點要聞

●反川普新政 美科技、零售業分進合擊

美國新總統川普上任不到兩週，多項新政點燃民間及產業界反抗烽火，零售業和科技業大咖領銜以公民社會集體行動表達「異議」：沃爾瑪、塔吉特（Target）等逾百家零售商及多個產業團體擬發起新聯盟，反對華府實施「邊境調整稅」的計畫；Google、蘋果、微軟等科技業鉅子則聯合金融、製造、能源、消費品企業，擬發表給川普的公開信，反對移民限令。

●漸進脫歐 英白皮書公布12項談判目標

在英國下議院一日以四九八票比一一四票的壓倒性票數，授權英國首相梅伊啟動「里斯本條約」第五十條的脫歐談判程序後，英國脫歐事務大臣戴維斯（David Davis）二日就向下院提交七十七頁的脫歐白皮書，其重點基本上植基於闡述一月梅伊的倫敦蘭開斯特府（Lancaster House）歷史性演說內涵，亦即「大廢除法案（great repeal bill）」以及英國不用再受歐盟法律束縛。

●林濁水：公教人員替代率 應降到五成多

蔡英文政府推動年金改革，已公布的改革腹案，退休公教人員的所得替代率要逐年調降，分十五年降到六十％，實際所得替代率約為在職薪資的七十％，昨遭前民進黨立委林濁水挑戰與質疑，擔心這將讓下一代公教人員繳得多卻領不到，要求公教人員的實質所得替代率應降到與經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）國家相同的五成多。

(中時電子報)