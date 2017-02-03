川普勉強接受澳洲難民協議 盟誼受衝擊

白宮今天表示，美國總統川普將信守前政府與澳洲達成的協議，接納目前安置在澳洲境外島嶼上的上千難民，但他對這項協議相當不滿。這項爭端恐將影響美國與盟邦澳洲的關係。

路透社報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在新聞簡報會說：「對於前任政府達成的這項協議，他覺得非常、非常不滿。他不喜歡它。」

史派瑟又說，但是基於對澳洲和該國總理的尊重，川普（Donald Trump）將允許此事依據協議規定的條件進行，也就是那些難民必須通過「極嚴格的審查」。

澳洲與歐巴馬政府去年底達成這項難民交換協議。根據協議內容，華府同意重新安置位於巴布亞紐幾內亞及諾魯離岸拘留中心的1250名難民，澳洲則負責安頓薩爾瓦多、瓜地馬拉和宏都拉斯的難民，作為交換。

「華盛頓郵報」披露，川普上周與澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）通電話時，針對這項難民交換協議提出苛責，並且提前結束通話，還形容這通電話「是截至目前最糟的」。滕博爾不願證實這項報導，只表示已直率且坦白地與川普對話。

路透社報導，澳洲是美國最堅定的盟友之一，但這項爭端使得雙方關係緊繃，陷入近年的最低潮，而且此事可能造成嚴重後果，因為澳洲和美國都是五眼聯盟（Five Eyes）的成員，這個由五國組成的集團是主要的國際情報分享團體。

美聯社也分析，美國與澳洲原本關係緊密，由軍事、情報以至外交和貿易都密切合作，川普與澳洲發生衝突，將使聯盟關係面臨緊張局面，而此事也證明川普掌權後已改變遊戲規則，連對美國最堅定的盟國也一樣。

雪梨美國研究中心（U.S. Studies Center）的執行長賈克曼（Simon Jackman）說：「這讓人忍不住想起此事對世界領袖送出的訊息：和這政個政府打交道要非常小心，尤其是對這位總統和他身邊的人。這難免會使盟國寒心。」1060203

(中央社)