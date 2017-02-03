張惠妹手滑 意外同框男友放閃

張惠妹意外拍到男友Sam。（圖／取自阿妹IG）

阿妹事業愛情兩得意。（圖／本報系資料照片）

張惠妹（阿妹）近來返鄉過春節，昨更幫媽媽王玉妹慶祝80大壽，不僅一票族人與親友參加，阿妹男友Sam也愛相隨到場。只是鮮少在鏡頭前公開與Sam生活的她，昨在網上一段影片中，她實在太嗨，不小心鏡頭閃過坐在一旁燦笑的Sam，讓粉絲大呼難得！

阿妹昨在Instagram上po出一段自己隨著音樂起舞的影片，她笑稱「有音樂，姊就控制不住！」接著隨音樂搖擺，笑壞一旁親友，但當阿妹將影片掃到另一面時，卻意外帶到坐在一旁笑得開心的男友Sam，讓粉絲又驚又喜，直呼「妳拍到Sam了啦！」

這樣的一個手滑，讓在鏡頭前對戀情低調的阿妹，意外和男友同框，粉絲也說這是難得放閃，堪稱是意外收穫。

(中時電子報)