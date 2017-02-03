提勒森新官上任 向國務院遞橄欖枝

新任國務卿提勒森今天開工上任，訴求團隊合作與互相尊重，他笑稱自己新手上路，得靠眾人豐富經驗的支持，卻也不忘說人人有權表達自身意見，但仍要以團隊目標為重。

64歲的提勒森（Rex Tillerson）職場生涯從艾克森美孚石油公司的工程師、一路當上董事長兼執行長，儘管他沒有公職經歷，但將從基層做起的經驗運用到領導有7萬5000名員工、美國政府最龐大部門之一的國務院上，他在歡迎活動中以得體有禮的言談，預告改變傳統的來臨。

在提勒森上任前、國務院有約1000名的外交工作人員透過「異見具申管道」、表達反對總統川普頒布針對難民及特定國家民眾赴美的行政禁令。

而白宮事先未徵詢國務院，白宮發言人史派瑟事後又對國務院提出「不照辦、就走人」的強勢言論，也讓提勒森上任前就面臨團結內部與激勵士氣的難題，而他和俄羅斯密切的個人關係，也一直是民主黨人批評他不適任的焦點。

提勒森上午帶著妻子赴國務院，先為自己因參加美國「國家祈禱早餐會」而讓眾人久等說抱歉，他笑說「好像今年的早餐會，大家都想祈禱得久一點」。

這場早餐會總統川普也出席，而他在全美年度重要的宗教活動上、挖苦前加州州長阿諾接手他的電視節目「誰是接班人」後收視率低落，要眾人為阿諾祈禱。

提勒森則說，國務院的員工是世界上最優秀的公務員之一，沒有眾人付出，美國無法成功，而大家的奉獻、智慧及正確判斷，是所有工作的堅固基礎，「我們都依靠你們，我知道你們會繼續這麼做。」

但他又說，經過這一場激烈選戰，「我知道，對選舉結果，我們每個人並非都有相同感受」，而人人都有權表達自己的政治理念，但不能讓個人信念壓倒團隊合作的能力。

他提到3個重點包括負起責任、誠實及尊重每一個人。提勒森說，他也會這麼要求自己，「不允許任何人不受尊重」、「尤其當我們意見不同時」；他更放軟身段說，作為才上任25分鐘的新手，他得依靠平均工作年資11年的國務院眾人「難得的工作經驗與智慧」，讓他得以作出正確決策。

但提勒森也表示，要鼓勵大家利用先天與後天技能，適應改變，他指出，包括人力與資源的配置及國務院傳統的作法將有所改變，但又說「為改變而改變將適得其反，而那絕不會是我的做法。」

歡迎活動上，仍看到前總統歐巴馬時代政治任命的資深官員、如亞太助卿羅素，而提勒森也努力和所有人握手，他今天還分別與約旦國王阿布杜拉及德國外交部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）於國務院會晤。1060203

(中央社)