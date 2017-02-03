民進黨傳出 林聰賢確定接勞動部長

立委陳歐珀(左1)2日於宜蘭縣府新春團拜致詞時再次提及「縣長入閣，指日可待」，縣長林聰賢(右2)尷尬地笑而未答。（簡榮輝攝）

宜蘭縣長林聰賢頻頻被點名將進入內閣，最新消息傳出，林聰賢確定接任勞動部長。

據聯合報報導，宜蘭縣議員邱嘉進2日晚間表示，確定林聰賢要接勞動部長。邱嘉進讚林聰賢口才好、溝通能力佳，民進黨核心人士最近已經知道林聰賢要接掌勞動部長了，該人事案應該很快就會公布。

林聰賢入閣傳聞不斷，從交通部、衛福部到勞動部，通通被點名過。民進黨宜蘭縣黨部透露，過年前蔡英文總統確曾徵詢林聰賢入閣，林也表達意願，但當時並沒有明確提到職務。

風傳媒報導，林聰賢曾經在1月16日宜蘭縣消防員的尾牙場子向每桌致意，更親口跟在場資深警消表示之後可能會進交通部。不過宜蘭縣政府否認這個訊息，表示當天縣長絕對未說自己被徵詢出任交通部長，現場很多人都可以作證。

(中時電子報)