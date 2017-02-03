美第一千金出面緩頰 美中還會打架？

大陸駐美使館1日晚舉辦歡慶春節活動，美國總統川普的千金伊凡卡（左）帶著會說中文的女兒一同現身，對現場展示的剪紙、糖畫等傳統民間技藝很感興趣。 （新華社）

美國總統川普自上任以來連出重拳，尤其是7國公民來美禁令鬧得沸沸揚揚，言出必行的強人個性昭然若現，正當各界擔心川普下一拳將揮向中國大陸，美中恐發生硬碰硬的衝突時，川普的女兒伊凡卡帶著正在學中文的女兒現身在中國大陸駐美使館參加春節聯歡會，此舉引發各界議論，「第一千金」都來做客了，難道美中還會打架嗎？「第一千金」伊凡卡的友好姿態給大眾很大的想象空間。

根據《中評社》報導，目前美中關係最需要擔心以及最可能直接發生衝突的的領域有三個，包含貿易、台灣、南海問題等。美國前商務部長富蘭克林（Barbara Franklin）表示，以她的從政經驗，競選所喊出的新策通常在不得不受限於現實的情況下成為空頭支票，但對於川普來說卻是不同的，因為川普對於自己提倡的改變是非常認真的！例如他已簽屬總統令退出TPP，重談北美自由貿易協定等，就能看出川普改變的決心。

從川普退出TPP開始，他的許多競選諾言正轉變成政策，美國國務卿雷克斯•提勒森關於美國在南海姿態的表態是前所未有的，中國大陸雖然反應謹慎，但也表態南海主權問題不可談判，雙方將面臨實質性的問題需要處理。

儘管大家都深感擔憂，但總體感覺，兩國領導人應當都理解美中關係對自身和世界的重要性，而川普的整個團隊還沒有完全組成，到目前為止中方對川普的言辭也未過度反應。

富蘭克林強調，貿易戰只會兩敗俱傷，並給其它許多國家帶來不確定性，在當今互聯時代不應發生，必須相信兩位領導人是務實的，他們理解繼續保持中美關係穩定事關重大，希望他們應開始溝通談判。富蘭克林不覺得川普是個意識形態掛帥的人，他是一個要結果的人，因而必須務實，必須談判。

約翰，霍普金斯大學(The Johns Hopkins University)教授藍普頓警告，台灣是一個事關美中整體關係的重大問題，目前在台灣出現的形勢很難讓人樂觀，與中國大陸在一中政策上較勁，按照中國人的說法是在「玩火」，以為中國人會談判一中政策是異想天開，即將舉行19大的中共不想在台灣問題上表現軟弱。藍普頓指出，在這個時候要記住歷史，中國大陸以往參加的戰爭多以出其不意的方式，中國大陸仍有能力出其不意，美國必須小心謹慎。

但美國知名華裔學者李成說，有些問題會雙輸，有些問題會雙贏，而貿易應當雙贏，若台灣問果處理不當，就會對各方造成滿盤皆輸的局面，這對於任何領導人來說不難想象。

無論如何，美國「第一千金」伊凡卡突然出席中國大陸使館舉行的春節聯歡活動，第一說明了中方與川普政府高層的溝通渠道是暢通的，否則不會這麼快就邀請到伊凡卡來做客。

第二說明川普一家對中國大陸至少沒有反感，且對中國文化甚感興趣，否則伊凡卡不會跟父親風塵僕僕地趕到德拉瓦州弔唁陣亡軍人，回到華府馬上帶著5歲的女兒阿拉貝拉（Arabella）趕到中國使館公開亮相，也彌補了川普沒有親自向亞裔和華人拜年的遺憾。

而2日早上，伊凡卡又在臉書上貼出女兒阿拉貝拉用中文唱「新年好」的影片，還用中文寫了「新年快樂」引來好評。希望這個成功的公共外交活動是美中兩國在川普的領導之下，不致於走向直接衝突的積極訊號。

(中時電子報)