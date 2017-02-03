巴西最高院選出承審巴油貪瀆案新報告人

巴西聯邦最高法院大法官法金，今天經由抽籤程序成為承審巴西石油公司貪瀆案的報告人，正式接手1月19日墜機死亡的大法官札瓦斯基對此案未盡的工作。

法金（Edson Fachin）是透過聯邦最高法院電子抽籤系統被選為承審巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案的新報告人，負責所有此案在聯邦最高法院的相關案件。

只有札瓦斯基原屬的聯邦最高法院第2組成員參與抽籤，包括麥洛（Celso de Mello）、托佛利（Dias Toffolli）、孟德斯（Gilmar Mendes）和李萬杜斯基（Ricardo Lewandowski）。

法金原為第1組的大法官，主動申請調到第2組。

從現在起，若巴西石油公司貪瀆案調查工作小組指控的嫌疑人，是國會議員和部會首長等享有司法特權人士，任何相關聲請或進度，如安裝竊聽器或進行取證，都必須獲得法金批准。

巴西石油公司貪瀆案是巴西史上最大宗官商勾結貪腐醜聞，主要涉案企業Odebrecht建設公司77名行政人員的有賞告密內容，涉及巴西數百名政治人物的名字（包括總統和前總統），因牽連甚廣，又被稱為「世界末日告密」。

法金也將裁定哪些享有司法特權的政治人物將淪為被告，以及是否公開建設公司的有賞告密內容。1060203

(中央社)