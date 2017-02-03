布魯塞爾旅展 吃喝玩樂品味台灣

為推廣台灣觀光，駐歐盟兼駐比利時代表處利用布魯塞爾國際旅展機會，推出刈包、茗茶、三太子與名師揮毫，以吃喝玩樂、品味台灣為主題，盼吸引更多歐洲民眾赴台灣旅遊。

比利時布魯塞爾國際旅展今天在著名的原子塔附近會展中心舉行，駐歐盟代表處今年以吃喝玩樂、品味台灣為主題，帶來好吃的刈包、與近年來在國際上闖出名號的噶瑪蘭威士忌，搭配好喝的台灣茗茶、好玩的舞動三太子，並邀來書法老師當場揮毫與民眾同樂，既凸顯台灣特色，也展現台灣文化的多元化。

今年的台灣館以台灣人文與自然景觀為設計主軸，台灣特色的101大樓，被選為全球8大最美單車路線的日月潭環潭自行車道，以及備受國際旅客喜愛的太魯閣、茶山風景，加上垂掛的手繪繽紛燈籠，吸引不少參觀民眾與業者駐足。

此外，代表處也特別推出「非去台灣不可的10大理由」小摺頁，供民眾索取，讓他們能對台灣有更深入的瞭解，也得以取得更多到台灣觀光的資訊。

交通部觀光局統計，近幾年來自比利時的旅客呈成長趨勢，以去年為例，較前年成長8.6%，代表處希望藉由這次旅展，能讓比利時民眾更認識台灣，並親自前往台灣觀光，一睹台灣之美。1060203

(中央社)