李妍憬曝少時辛酸史 自認「不是好脾氣的人」
李妍憬去年10月和司機爆發互毆事件後，人即飛到大陸消失多時，農曆春節回台團圓時，竟被網友酸「回來幹嘛」，讓她氣炸隔空回嗆，不過今天凌晨再度發文，開頭就自認「不是好脾氣的人」，姿態放軟不少。
李妍憬表示外界對他的刻板印象，無非就是愛嗆人或大姐頭的那一面，但事實上在16歲就學時就學會獨立，先是把轉學文件及就學貸款要出獄的父親簽完，表明不會再添麻煩後，就提著一箱行李和5000元存款，便一人獨自北上謀生，對於說出這段不為人知的血淚史，她強調不是要博取同情，而是顯示對選擇的人生道路負責。
事件發生之後，她自曝有長輩要她去「躺醫院」，但倔強的她寧可選擇飛往異地，離開這塊是非之地，不出面是不希望身邊的人受到傷害，現在會主動出面表示看法，是認為經過這段時間的沉澱，認為自己不僅脾氣收斂不少，也可以對所有事負責，目前只求事件能圓滿落幕，對於為她加油力挺的粉絲，她也強調會繼續努力，不再讓所有人失望。
(中時電子報)
關鍵字：李妍憬
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