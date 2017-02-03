川普批NAFTA是災難 亟於加速重新磋商

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美國總統川普今天再提對北美自由貿易協定（NAFTA）的疑慮，並指NAFTA對美國是個災難，強調將加速重新磋商或汰換這項協定。

路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室接見聯邦參議院和眾議院議員時告訴他們：「假如可能的話，我希望加快腳步，你們可以做到。」

川普告訴國會議員：「NAFTA對我們國家來說，是個災難。」

川普表示，他提名的商務部長羅斯（Wilbur Ross）將負責磋商。

川普說：「我們非常努力，而且會很快，一旦我們獲得放行，我們有90天的時間，可以想一想。」根據美國法律，在簽署貿易協議前，國會有90天的時間進行審查。

川普稍後接見哈雷大衛森公司（Harley-Davidson）高層主管時說，貿易夥伴「十分過分」占美國便宜，同時暗示可能會利用關稅來協助哈雷大衛森。

川普提到前總統雷根（Ronald Reagan）在1983年對摩托車課徵關稅，當時美國摩托車市場被日本製造商壟斷。

川普告訴哈雷大衛森的主管：「我們也會協助你們」。川普說：「我們這個政府，將為美國勞工及哈雷大衛森之類的美國企業效力。」

川普說，他希望在簡稱NAFTA的北美自由貿易協定，再加一個F，成為「自由和公平」（free and fair）的貿易。1060203

(中央社)