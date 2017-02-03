西川貴教睡19歲大學生 爆射後不理

西川貴教被爆「射後不理」。（圖／取自西川貴教Instagram）

日本男歌手西川貴教，外型雖不是帥哥等級，但異性緣卻相當好，現年46歲的他，過去曾和娶PUFFY成員吉村由美為妻，並和名模菜菜緒交往。沒想到現在他卻被爆出搭上19歲女大生，且和對方發生關係時還沒做安全措施，事後女生問他兩人關係，西川貴教卻搞失蹤，完全的「射後不理」。

西川貴教被八卦雜誌《女性Seven》踢爆，指他在去年12月時於一個私人派對上搭上A小姐，由於她外型與舊愛菜菜緒很像，西川貴教主動攀談外，更交換LINE聯絡，事後他狂發短訊，不僅外出用餐約會，西川貴教最後約她到住所碰面，他不僅主動索吻，兩人最後更發生關係。

但A小姐出面爆料「他沒做安全措施，但表現溫柔。」隨後兩人繼續約會，包含看電影、吃飯等。直到近期她忍不住問了西川貴教兩人關係，怎知自此之後他就人間蒸發，傳訊也得不到回覆，才會決定向外界爆料；而西川貴教在被問及此事時，僅說A小姐是普通朋友，其餘都未做解釋。

(中時電子報)