涉嫌壟斷 華碩遭歐盟調查
歐洲聯盟執行委員會今天表示，由於涉及阻止消費者跨境選擇，無法以較具競爭力的價格購買商品，已經針對包括華碩在內的4家電子消費產品製造商與業者展開反壟斷調查。
主管市場競爭的歐盟執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示，電子商務應該提供消費者更多商品、服務選擇，以及跨國消費機會，但歐盟執委會進行的3項調查卻發現，部分電子消費產品製造商與電子遊戲廠商及旅館業者卻試圖忽視消費者權益。
她表示，歐盟正在針對這些行為進行調查，確認是否違反競爭規則，透過不公平方式限制零售價格，或是因為客戶國籍或所在位置為由拒絕提供部分服務提供。
歐盟反壟斷監管委員會正在調查包括華碩（ASUS）、天龍馬蘭士（Denon & Marantz）、飛利浦（Philips）與先鋒電子（Pioneer）等4家消費電子製造商，是否透過限制網路零售商對家用電器、筆記型電腦與音響等自行定價。
另外，歐盟執委會也針對6家電玩遊戲製造商與5家旅遊業者展開反壟斷調查，瞭解這些業者是否因為消費者的國籍或所在位置，阻止消費者跨境購買其他會員國所提供的較低廉價格產品，妨礙跨國競爭。
歐盟法規並未規定反壟斷調查的期限，會依據案件複雜性、受調查企業的合作態度與辯護權行使而定。1060203
(中央社)
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