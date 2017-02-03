分秒必爭 救災利器圓盤切割器
警消趕抵火災現場經常遇到火場的鐵門深鎖，影響救災，為爭取分秒必爭的救災時效，高雄市消防局強化圓盤切割器訓練，以更快速進入室內撲滅火源。
高雄市消防局表示，有鑑於近來多起民宅及工廠火警，消防人員抵達現場趕著救災時，卻發現火場鐵門深鎖，因此，為強化入室搶救災害效能，消防局橋頭分隊進行圓盤切割器訓練。
另外，由於社會型態及建築結構日趨複雜，居家為安全防盜，門窗以鐵製者居多，一旦發生火災，消防人員遇到的第一道阻礙往往是鐵捲門和鐵窗，增加災害搶救的難度，為爭取救災時效，有必要強化圓盤切割器訓練。
為讓救災人員實作圓盤切割器訓練，高雄市消防局自製縮小版的鐵捲門，讓救災人員模擬火場鐵捲門受熱故障無法開啟的情況進行操作破壞，並加強訓練消防人員對圓盤切割器器材使用時機、操作要領、故障排除及平時保養維護等訓練。
「圓盤切割器」是扮演消防人員進行救災破壞時不可或缺的角色，消防人員對於火場工廠或民宅等鐵皮建築物，進行破壞及建立搶救進出口的主要器材。
高雄市消防局表示，圓盤切割器搭配不同的切割刀片，在高速運轉下可切割工廠鐵捲門、鋼筋水泥等障礙物，將加強平時不斷實地操作及模擬演練，強化消防人員操作熟稔度，提升災害事故第一時間應變處置能力。1060203
(中央社)
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