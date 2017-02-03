竹崎店家組送餐志工隊 獨老窩心
嘉義縣竹崎鄉10多間愛心店家不計成本，組成送餐志工隊，配合嘉義縣居家服務中心，一起為15名長輩提供多元服務，還成立臉書粉絲專頁，希望號召更多愛心店家加入行列。
嘉義縣居家服務中心今天表示，竹崎愛心店家於半年前成立，雖然取名送餐志工隊，但服務不只是愛心送餐而已，若長輩有水電等問題，則會有相關專業志工主動協助，有時也會規劃慶生、辦理感恩餐會等，讓長輩生活變得多采多姿。
經營冷飲店的何正中，當初並不清楚嘉義縣居服中心服務性質，也會擔心愛心是不是被濫用，因此，曾觀察送餐志工隊所做的事，後來發現志工隊是「玩真的」，在志工隊長吳威霖邀請下，成為志工隊成員，參與活動出錢出力。
何正中表示，相較於各種工作都需要「SOP」（標準作業流程），但愛心服務沒有「SOP」，因送餐志工隊要傳達的是溫暖，如果只是很制式探訪長輩，而忽略與長輩真心交流，那就失去服務意義。
嘉義縣居服中心指出，竹崎送餐志工隊除了利用訊息軟體成立群組，即時向中心傳達長輩需求與彼此提供協助外，也在臉書社群網站成立「愛在竹崎、築夢之網」粉絲專頁，將服務成果PO上網路，希望號召更多愛心店家成為傳愛夥伴。1060203
(中央社)
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