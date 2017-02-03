立春 台中南屯后里苗圃開放領苗

為響應世界環保潮流，種樹護林、守護台灣愛地球，台中市政府農業局自2月3日「立春」起，開放南屯、后里苗圃，提供市民領苗。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年2月3日

為響應世界環保潮流，種樹護林、守護台灣愛地球，台中市政府農業局自2月3日「立春」起，開放南屯、后里苗圃，提供市民領苗。

農業局表示，南屯苗圃於每週一、三、五上午9至11時及下午2至4時對外開放領苗；后里苗圃則於每週三上午9時至11時及下午2時至4時對外開放領苗，市民可就近選擇苗圃領取苗木，但兩苗圃不可重複領取。

農業局提醒，目前市民領苗每人半年可領取1次，每次最多領取5株，每人同樹種最多領取3株，並請攜帶身分證正本或戶口名簿正本前往領取，攜戶口名簿者請加帶為戶口其一的相關證明文件，另請民眾領苗時自行攜帶裝苗載具箱子、袋子、籃子等，為推動環保運動盡份心力。1060203

(中央社)