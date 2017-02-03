為貿易利益 美微調對俄制裁
美國財政部今天微調對俄羅斯情報單位聯邦安全局（FSB）的全面制裁，以確保在俄的美國貿易商能獲得聯邦安全局對進口特定美國科技產品所要求的許可證。
白宮隨後迅速否認有關此舉是川普新政府「緩解」對俄壓力的報導。
川普在會晤機車製造商哈雷大衛森公司（Harley-Davidson）主管時說：「我並未緩解任何事情。」
前任歐巴馬總統政府在去年12月29日完全禁止美國與俄聯邦安全局的交易，以報復其指控的俄羅斯干預美國大選。
不過美國財政部今天裁定，允許在俄羅斯的美國進口商取得俄聯邦安全局的許可，進口和銷售特定產品給非聯邦安全局的俄羅斯機構和廠商。
特別是，這些美國在俄的進口商每年最多可以付聯邦安全局5000美元的許可證規費。
這項裁定本身並未允許銷售特定的美國產品給俄羅斯，根據美國法律，特定科技產品已受到嚴格限制。（譯者：中央社簡長盛）1060203
(中央社)
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