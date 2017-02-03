「股神」巴菲特女兒：20多歲看報才知爸爸很有錢
有「股神」之稱的波克夏公司執行長巴菲特，2016年是全球頂級富豪最大贏家，身家達741億美元，較同年年初增加118億美元，雖然巴菲特99%財富是50歲以後賺得，但30歲就賺到100萬美元，37歲增至1000萬美元。但巴菲特的女兒表示，20多歲才從報紙的一則報導中，得知她老爸比她想像中還要有錢。
巴菲特女兒蘇珊（Susan Alice Buffett）日前接受《商業內幕》(Business Insider)記者採訪時表示，她高中畢業離開家鄉之前，並不知道爸爸這麼有錢，蘇珊表示「大約在22或23歲時，看到《華爾街日報》一則報導，才知道爸爸比我想像得還要有錢！」。
蘇珊坦言「我們的家和其他家庭沒有區別，在一個中產階級社區。」爸爸每天上下班，晚上回家吃飯，接著上樓讀書。記憶中的爸爸，算不上富裕，也不有名，家裡沒有任何值錢的東西，只是一個很普通的房子。蘇珊強調「爸爸到現在還住在那裡」。
蘇珊事後回想，爸爸可能真的事業有成的一些跡象，如她讀高中時，母親開始提供一年幾個名額的學校獎學金計劃。 另外，高中最後一年時，某天《超級金錢》（Supermoney）作者亞當‧史密斯（Adam Smith）到家裡訪問爸爸，當時蘇珊想，爸爸可能做得不錯，但也沒有把這當一回事。
巴菲特（Warren Edward Buffett)，1930年8月30日生於美國內布拉斯加州的奧馬哈。從小就具有投資意識，五歲時就在家中擺地攤兜售口香糖賺外快，11歲買了人生第一張股票。巴菲特日前受訪表示，想成為「史上最長壽的人」，更說錢對他沒有用，有用的是「時間」。
(中時電子報)
文章來源：Tatal ei este unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume. A aflat câţi bani are abia la 22 de ani citind un ziar
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