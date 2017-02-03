威力彩連25槓！下期頭獎上看8.2億

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威力彩已連槓25期，預估下周一（2月6日）晚開出的威力彩頭彩獎金將高達新台幣8.2億元。（本報系資料照）

迎雞年！想成為億萬富翁嗎？趕快買張威力彩試手氣！農曆假期結束後，昨開工日（2月2日）開出的威力彩再摃龜，這已是連槓25期，預估下周一（2月6日）晚開出的威力彩頭彩獎金將高達新台幣8.2億元，將為今年威力彩最高獎金。

昨開出威力彩第1區獎號為： 01、09、10、20、30、37，第2區獎號為03。然這已是威力彩連續24期頭獎摃龜，下周一頭獎累積獎金飆升至8.2億元。加上農曆新年時期，威力彩買氣有增溫跡，預估頭獎獎金可能也會再飆高。

除威力彩頭獎獎金可望創今年新高，據台彩統計，今年春節加開的大樂透春節大紅包買氣也很熱，獨得百萬元獎金的注數高達413注，等同春節6天內催生413名百萬富翁，創下台彩歷年紀錄。

想要春節求好運，不妨可買張威力彩來試手氣！目前坊間已出現集資民眾，等著試手氣當億萬富翁。但台彩提醒集資包牌的彩迷，由於兌獎時是「認券不認人」，集資前最好確定能舉證自己也是出資人，後續若有爭議才站得住腳。

建議共同集資包牌的彩迷可在彩券背面簽上姓名，不怕麻煩者，更可書面寫明集資內容，並附上彩券影本，對自身權益才有保障。

(中時電子報)