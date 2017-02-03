不堪批評 Uber執行長請辭川普顧問

Uber執行長卡拉尼克。(美聯社)

叫車服務公司Uber執行長特拉維斯・卡拉尼克(Travis Kalanick)不堪外界批評，宣布退出美國總統川普(Donald Trump)的經濟委員會。

根據路透社(Reuters)報導，自從卡拉尼克表示將成為川普的顧問後，遭到許多民權份子和Uber司機反對。許多Uber司機事實上都是移民，因此當川普簽署行政命令，暫時禁止七個穆斯林教國家的人民進入美國後，他們更是有切身之痛。

卡拉尼克在一封寫給員工的信中表示，成為川普商業顧問一員不代表背書川普的行徑，但不幸的是外界就是這樣錯誤的解讀。他說Uber有許多方法可以呼籲政府改變此穆斯林禁令，但擔任川普的顧問將會形成阻礙。卡拉尼克說他已經和川普短暫談過這個禁令，表達這對Uber族群來說影響很大，因此不會加入川普的經濟委員會。

在這之前許多人透過社群媒體，呼籲Uber用戶刪除帳號以示抗議，迫使Uber寄信給刪帳號的用戶，表達該公司也同樣擔憂川普這項禁令的影響，並強調會補償因此禁令而利益受損的司機。

Uber發言人已經證實卡拉尼克辭職，其他擔任川普經濟委員會顧問的企業界名人包括，特斯拉汽車執行長慕斯克(Elon Musk)、百事可樂執行長Indra Nooyi和波士頓諮詢公司執行長Rich Lesser。

川普即將在周六和美國主要公司的執行長會面，卡拉尼克的辭職將對這些執行長添加壓力。通用汽車(General Motors Co)已表示其執行長會參加會面，但迪士尼執行長則早有董事會要開，不便參加。其他預計參加此會的公司包括摩根大通、黑石集團、IBM和沃爾瑪(Wal-Mart Store)等。

(中時電子報)