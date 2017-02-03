穆斯林禁令爭議 川普：為保護美宗教自由

美國境內的穆斯林聚集在國會大廈，抗議川普新發布的禁令政策。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)上任以來施政爭議不斷，其宣布暫停七個主要穆斯林國家的移民與簽證更是引來外界批判。對此，川普本人公開表示，上述政策是保護美國宗教自由的必要行動。

綜合外電報導，川普繼推特發文回應穆斯林禁令爭議後，又在美東時間2日公開對為該政策辯護。他於華府年度全國祈禱早餐會上表示，現在全世界碰到了麻煩，而其做的一切是在解決它。

川普說：「美國是全球最歡迎移民的國家，然而，卻有人想以此破壞我們重視的價值。現在，有某些團體欲進入我國，以他們的信仰壓迫一般民眾，並使用暴力之手段。這些都是不對的！」

川普強調：「我們絕不容許『不寬容的灘頭堡』在美國境內蔓延擴散，新體制未來將確保入境者尊重美國的價值觀，包括宗教自由。」

川普於上週五簽署行政命令，禁止七個穆斯林國家的公民前往美國，時間為期90天。此七國包括伊朗、伊拉克、敘利亞、利比亞、索馬利亞、蘇丹以及葉門，受影響人數超過1億3000萬人。

(中時電子報)