伊朗試射飛彈 川普：不排除任何選項回應

我要評比

美國總統川普今天指出，不排除任何選項以回應伊朗近期的飛彈測試，在他表示將伊朗列入「觀察」後，進一步升高緊張關係。

當記者問說是否不考慮對伊朗採取軍事行動時，川普回答：「不排除任何選項。」

這番評論數小時前，川普推文說，伊朗因測試彈道飛彈而「正式列入觀察」。

美國國家安全顧問佛林（Michael Flynn）昨天也以類似言語猛批伊朗在中東的「破壞行為」，但幾未透露華府將如何回應。

德黑蘭當局回擊美國的警告為「挑釁」。

美國防部同時譴責伊朗在波斯灣的行為，但不願詳述以軍事角度而言，「列入觀察」可能代表的意義。

美國防部發言人－海軍上校戴維斯（Jeff Davis）概述所關切的事項包括，美國海軍船艦在中東受到「騷擾」、伊朗對葉門什葉派激進團體－青年運動（Houthi）的支持，以及對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權的支持等。

戴維斯說，「伊朗正在從事和已經做的許多事，都引起我們的關切。」（譯者：中央社徐睿承）1060203

(中央社)