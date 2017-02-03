伊朗試射飛彈 川普：不排除任何選項回應
美國總統川普今天指出，不排除任何選項以回應伊朗近期的飛彈測試，在他表示將伊朗列入「觀察」後，進一步升高緊張關係。
當記者問說是否不考慮對伊朗採取軍事行動時，川普回答：「不排除任何選項。」
這番評論數小時前，川普推文說，伊朗因測試彈道飛彈而「正式列入觀察」。
美國國家安全顧問佛林（Michael Flynn）昨天也以類似言語猛批伊朗在中東的「破壞行為」，但幾未透露華府將如何回應。
德黑蘭當局回擊美國的警告為「挑釁」。
美國防部同時譴責伊朗在波斯灣的行為，但不願詳述以軍事角度而言，「列入觀察」可能代表的意義。
美國防部發言人－海軍上校戴維斯（Jeff Davis）概述所關切的事項包括，美國海軍船艦在中東受到「騷擾」、伊朗對葉門什葉派激進團體－青年運動（Houthi）的支持，以及對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權的支持等。
戴維斯說，「伊朗正在從事和已經做的許多事，都引起我們的關切。」（譯者：中央社徐睿承）1060203
(中央社)
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