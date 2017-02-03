吳德榮：入冬最強一波冷空氣9日南下

氣象專家吳德榮表示，今天白天大幅回暖，高溫約可升至攝氏24至27度左右。不過，9日鋒面過境，北部、東半部轉有雨，入冬最強的一波冷空氣將隨之南下，各地氣溫急劇下降。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，今天台灣附近轉偏東至東南風，西半部天氣穩定，白天大幅回暖，高溫約可升至24至27度左右，日夜溫差達10度。東半部迎風面仍有零星短暫雨。明天台灣位於暖氣團內，天氣溫暖舒適。

到了下週四（9日）鋒面過境，北部、東半部將轉有雨，入冬最強的一波冷空氣將隨之南下，各地氣溫急劇下降。

吳德榮指出，雖然最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬，下週五、六（10、11日）的冷空氣有「寒流」的水準，但終究還是第8、9天之的電腦模擬，模式將來調弱成「強烈大陸冷氣團」，或調成更強的「寒流」都是可能的，需再持續觀察。1060203

(中央社)