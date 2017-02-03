川普熱潮 美保守派媒體水漲船高
美國總統川普就職帶動保守派媒體熱潮，尼爾森公司調查顯示，福斯新聞網（Fox News）今年1月的收視率較去年同期上升35%，整體收視遠高於自由派的有線電視新聞網（CNN）。
收視率調查機構尼爾森公司（Nielsen）就美國有線電視新聞收視率的調查結果顯示，長期領先的保守派媒體福斯新聞網，1月的平均收視人數為280萬，較去年同期提升35%。福斯新聞的每日總收視人數高居所有頻道之冠，甚至擊敗體育頻道ESPN。
福斯新聞網收視率走高，得感謝美國總統川普（Donald Trump）推高保守派陣營士氣。川普1月20日就職當日，福斯新聞網平均收視人數達880萬，超越所有美國無線與有線電視的現場直播。
在節目排行榜上，有線電視新聞頻道前15名節目中，有14個來自福斯新聞網。25至54歲的主要收視群上，前10名有8個是福斯的新聞節目。
福斯新聞網已連續15年高居美國最受歡迎的有線電視新聞頻道，收視率遠高於CNN等媒體。
福斯長期稱霸美國有線電視新聞市場，主要是訴求保守派觀眾的電視媒體只此一家。川普掀起保守派熱潮，影響CNN等媒體近期的收視率。
自由派觀眾為多個頻道分食，CNN與微軟國家廣播公司MSNBC頻道屬自由派媒體。無線頻道美國國家廣播公司（NBC）、美國廣播公司（ABC）與哥倫比亞廣播公司（CBS）的電視新聞，也被認為傾向自由派。
CNN與MSNBC都強調，個別節目收視率均有提升，川普就職後出現示威潮，兩個頻道的節目在示威當日的收視人數均增加。CNN人士還指出，收視率未因川普陣營拒絕派人上節目而受影響。1060203
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。