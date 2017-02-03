川普熱潮 美保守派媒體水漲船高

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美國總統川普就職帶動保守派媒體熱潮，尼爾森公司調查顯示，福斯新聞網（Fox News）今年1月的收視率較去年同期上升35%，整體收視遠高於自由派的有線電視新聞網（CNN）。

收視率調查機構尼爾森公司（Nielsen）就美國有線電視新聞收視率的調查結果顯示，長期領先的保守派媒體福斯新聞網，1月的平均收視人數為280萬，較去年同期提升35%。福斯新聞的每日總收視人數高居所有頻道之冠，甚至擊敗體育頻道ESPN。

福斯新聞網收視率走高，得感謝美國總統川普（Donald Trump）推高保守派陣營士氣。川普1月20日就職當日，福斯新聞網平均收視人數達880萬，超越所有美國無線與有線電視的現場直播。

在節目排行榜上，有線電視新聞頻道前15名節目中，有14個來自福斯新聞網。25至54歲的主要收視群上，前10名有8個是福斯的新聞節目。

福斯新聞網已連續15年高居美國最受歡迎的有線電視新聞頻道，收視率遠高於CNN等媒體。

福斯長期稱霸美國有線電視新聞市場，主要是訴求保守派觀眾的電視媒體只此一家。川普掀起保守派熱潮，影響CNN等媒體近期的收視率。

自由派觀眾為多個頻道分食，CNN與微軟國家廣播公司MSNBC頻道屬自由派媒體。無線頻道美國國家廣播公司（NBC）、美國廣播公司（ABC）與哥倫比亞廣播公司（CBS）的電視新聞，也被認為傾向自由派。

CNN與MSNBC都強調，個別節目收視率均有提升，川普就職後出現示威潮，兩個頻道的節目在示威當日的收視人數均增加。CNN人士還指出，收視率未因川普陣營拒絕派人上節目而受影響。1060203

(中央社)