週三停收垃圾 嘉義市將週收5日

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嘉義市環保局為使清潔隊員排休正常化、減少長期加班現象，同時落實垃圾減量，將自3月1日起每週三停收垃圾，實施垃圾週收5日。

嘉義市政府環境保護局清潔隊隊長謝英鋒今天表示，為降低垃圾量與環境負荷，目前全國22個縣市中，已有14縣市垃圾週收5日，台南市則週收4日；嘉義市目前還實施週收6日，僅週日停收。

為了均衡整體環境整潔工作，環保局將推動垃圾週收5日，也就是每週三、日不收垃圾，預計實施後垃圾量將比現行降低5%，並可使清潔隊員排休正常化、減少長期加班現象。

環保局長張志誠也表示，清潔隊員平日除了收運垃圾之外，還須進行道路清掃、溝渠清理、資源回收、廣告清除、野犬捕捉、路樹修剪等工作，備極辛勞。

環保局指出，與垃圾清運同步的資源回收作業，仍將維持每週收運2日，原本每週一、四及二、五的資源回收路線維持不變；至於週三、六的資源回收路線，將調整至週一、四或二、五收運。

為了讓民眾了解這項新措施，環保局即日起將以資源回收車廣播宣導，請民眾共同配合，落實資源回收分類，讓垃圾少一點、環境好一點。1060203

(中央社)