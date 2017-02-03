NBA》黃蜂公鹿交易 林書豪好友遭釋出

公鹿官方宣布從黃蜂交易過來席伯特(左)與豪斯。(取自公鹿官網)

林書豪的前東家黃蜂3日宣告跟公鹿達成交易，黃蜂用席伯特、豪斯跟公鹿換回邁爾斯普朗里，一舉補強中鋒位置，為了湊足「一換二」的球員名額，公鹿同時宣布把諾瓦克釋出，等同林書豪的好友之一又沒了工作。

「席伯特與豪斯都是在NBA證明過自己的中鋒，他們能夠給我們內線帶來深度與多樣性，」公鹿總管哈蒙德表示，「這筆交易也會讓我們未來擁有更靈活的薪資空間，以便我們調整陣容，在此也祝普朗里與諾瓦克好運。」

其實這筆交易牽涉到兩名林書豪好友，豪斯上季在黃蜂跟林書豪交情不錯，林書豪更會聽取豪斯不少關於自己髮型的建議，沒想到如今豪斯跟隨林書豪腳步離開黃蜂，能否在公鹿找到發揮空間，目前還很難講。

至於被釋出的諾瓦克，則是2012年林書豪在尼克演出「林來瘋」的重要輔助成員之一，跟豪哥私底下的交情很好，可惜隨後諾瓦克待過暴龍、爵士、雷霆、公鹿等隊都不受重用，本季更僅出賽3場，遭釋出並不意外。

加上去年9月宣告轉任馬刺在大學球探的費爾德斯(當年林來瘋借林書豪魔力沙發的人)，當初林來瘋時期的「豪」友，如今已有兩人沒再打球，也令人感到相當唏噓。

(中時電子報)