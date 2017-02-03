MLB》影／陳偉殷首度牛棚 3投搶開幕戰先發
(09:45更新)馬林魚4月4日開幕戰對決國民，陳偉殷等3主力投手卡位當日先發。「殷仔」已回到美國備戰新球季，人在經紀公司的訓練中心自主訓練，昨(2)日陳偉殷官方臉書分享今年首度牛棚的影片，捕手在他投完球後都頻頻點頭。
馬林魚投捕報到日為2月15日，陳偉殷提前赴美調整，迎接今年春訓。馬林魚日前從紅人交易來28歲的史崔利(Dan Straily)，很可能是殷仔爭開幕先發的對手。史崔利去年繳出14勝8敗，自責分率3.76的成績。
馬林魚另從自由球員市場簽下33歲的沃奎茲(Edinson Volquez)，他去年為皇家貢獻10勝11敗，自責分率5.37。31歲的陳偉殷，上季表現不佳，5勝5敗，自責分率4.96；去年是馬林魚開幕戰先發。
(中時電子報)
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