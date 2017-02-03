立春舒適溫暖 日夜溫差大

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今天是立春，中央氣象局預報全台舒適溫暖，但日夜溫差大。

氣象局預報，今天清晨仍有寒意，但各地天氣穩定，舒適溫暖，白天西半部可見陽光，東半部稍有短暫飄雨機率。

氣象局說，今天北台灣高溫約攝氏23度，比昨天回升3至5度，花東高溫24、25度，中南部可達26、27度。

氣象局提醒，各地日夜溫差大，北部、東半部溫差約7度，中南部溫差可達8至12度，民眾應留意氣溫變化。

氣象局預測，5日到7日受鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部天氣轉涼，8日東北季風減弱，白天氣溫回升，9日東北季風又增強，北部及東北部天氣再轉涼。1060203

(中央社)