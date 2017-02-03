歐巴馬禁精神病患擁槍 眾議院表決廢除
美國聯邦眾議院今天表決廢除歐巴馬時代1項有關背景調查、目的是避免精神病患取得槍枝的法規。
法新社報導，共和黨主導的眾議院以壓倒性的235票對180票，廢除社會安全局（SSA）為了禁止精神病患擁槍所催生出的法規。這項法案現交由聯邦參議院表決。
歐巴馬8年任期期間，曾設法加強槍枝安全法規，但受到國會極力反對。
為了減少濫射事件，歐巴馬2015年祭出連串行政措施，包括徹底檢修全國即時犯罪背景調查系統（NICS）。
社會安全局因此必須將禁止擁槍的社會安全受益人心理健康資訊，納入背景調查系統。
歐巴馬政府去年12月頒布引導這策略的法規，並且於1月18日、總統川普（Donald Trump）入主白宮前2天生效。
眾議院司法委員會主席顧雷特（Bob Goodlatte）表決後發表聲明說：「這項歐巴馬政府的法規具有歧視意味，也剝奪守法公民的憲法權利。」
他說：「沒有證據顯示，從社會安全局領取身心障礙津貼的人會對公共安全造成威脅。（譯者：中央社周莉芳）1060203
(中央社)
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