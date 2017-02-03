北投凌晨連6起縱火 疑同一人所為

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台北市北投區今天凌晨連續發生6起火災，燃燒對象為資源回收物、雜物等物品，警方根據監視器畫面，懷疑是同一人所為，正積極偵辦中。

北投警分局調查，今天凌晨3時30分至5時30分在北投承德路等地連續發生6起火災，所幸皆無人員傷亡，財損也不大，由於嫌犯沒有鎖定特定對象，警方初懷疑非個人恩怨，而有很大機率是隨機縱火。

警方表示，經調閱監視器畫面，發現1名疑似嫌犯蹤跡，這6處縱火點距離不遠，嫌犯應是步行，持打火機縱火，不過詳細情形仍待查，現在過濾可能犯案民眾，全力追捕。1060203

(中央社)