嘉義市民宅火警 火勢撲滅無傷亡

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嘉義市中興路3日清晨發生火警，消防局出動4個消防分隊前往灌救，共有2戶受災，幸無人員傷亡。（翻攝照片）中央社記者江俊亮傳真 106年2月3日

嘉義市中興路3日清晨發生火警，消防局出動4個消防分隊前往灌救，共有2戶受災，幸無人員傷亡。（翻攝照片）中央社記者江俊亮傳真 106年2月3日

嘉義市中興路今天清晨發生火警，消防局共出動4個消防分隊前往灌救，共有2戶受災，所幸無人員傷亡。

嘉義市消防局指出，今天清晨7時9分接獲報案，指中興路一戶民宅發生火警，由消防局指派德安、湖內、第一、東區等4個分隊前往搶救。

消防人員抵達火場，發現火場為連棟2樓老舊建築，有4戶岌岌可危，消防人員以水柱灌救，清晨7時27分控制火勢，7時49分撲滅，有2戶受災，所幸無人員傷亡，起火原因尚待調查。1060203

(中央社)