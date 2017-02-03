檢場曝被騙千萬遭通緝 獨留母在法院逃亡

檢場自曝人生曾陷入谷底，欠下千萬債務。(圖/本報系資料照)

藝人檢場與小17歲的歌手李翊君結婚，兩人育有一女香奈兒，回想在演藝圈奮鬥逾30年，起因竟是當時人生到了走投無路的境界，不僅被詐騙倒債遭通緝，更捨棄母親獨自逃亡。

根據《蘋果日報》報導，檢場透露當時一家六口，全依靠父親當警察的微薄薪水過活，連買菜都要翻箱倒櫃才能湊足菜錢，退伍後便在那卡西打鼓謀生，由於龍蛇雜處更常被兄弟持刀恐嚇，後來和朋友合作成了貿易公司老闆，以為熬出頭未料被客戶詐騙倒帳千萬，還因《票據法》成了通緝犯，結果母親為了救她拿一疊票到法院撤案，未料沒處理好被法警發現，當下立即打電話跟母親「你在這裡辦，我要趕快逃，在他來抓我前，我就逃走了」。

正當陷入人生低潮時，張菲便引薦他到綜藝節目《一道彩虹》最紅的單元「音樂教室」，擔任撿道具的角色，未料竟因此沾光走紅，接了不少秀場和工地秀的通告，讓他千萬債務花了5年總算還完，接著更與李翊君交往，最後娶得美人歸，過程中張菲都伴隨左右，說是檢場生命中的貴人可說當之無愧。

與李翊君結婚16年以來，兩人可謂是演藝圈難得的模範夫妻，檢場不諱言李翊君個性急又有潔癖，與個性慢郎中的他天差地別，兩人婚姻能維持長久之道，檢場透露秘訣就是「裝聾作啞」，畢竟跟老婆爭吵，就算贏了也沒薪水可拿，反倒是會讓家庭產生裂痕。

(中時電子報)