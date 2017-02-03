陳珮騏年後體重5X 她嗆自己「無恥」

陳珮騏嗆自己53.5公斤太無恥，但粉絲認為她身高與體重是穠纖合度！（圖／本報系資料照片、取自陳珮騏臉書）

八點檔女星陳珮騏在演藝成績上表現亮眼，她也時常在網上和粉絲分享生活，而昨日恰逢開工，剛過完一個年節的她，站上體重機後發現自己體重已經來到53公斤，讓她慚愧地直呼「無恥！」

陳珮騏昨現身三立開工，看到高層長官「張總」，發現對方靠著運動身材保持得相當好，整個人也相當神采奕奕。隨後回想起自己年後量體重，發現自己已經53.5公斤、體脂24，工作返家後又吃了午餐昏睡到晚間八點，讓她自嘲「覺得自己無恥到一個極點！」而她也因大受打擊，隨後就到健身房報到；不過粉絲也安慰她「53公斤很瘦了」，希望她別太過在意。

(中時電子報)