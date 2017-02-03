吳德榮：入冬最強冷空氣9日到 各地氣溫劇降
氣象專家吳德榮今（3）日於氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，今白天西半部最高溫會達到約27度，但東半部迎風面仍有零星短暫雨；他還提醒，下週一至三（6至8日）全台都屬晴朗穩定，但是9日會有一波入冬後最強的冷空氣影響台灣。
受到大陸高壓影響，吳德榮表示，下週一、二天氣偏乾，白天有陽光時雖然感覺舒適，可是早晚都會有些微冷，且日夜溫差至少10度；週三氣溫則會明顯回升，惟東半部還是可能出現零星短暫雨。
不過，吳德榮提到，9日鋒面過境，北部及東北部會轉為有雨天氣，入冬後最強的一波冷空氣也將隨之南下，各地氣溫都會急劇下降。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。