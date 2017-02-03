吳德榮：入冬最強冷空氣9日到 各地氣溫劇降

低溫示意圖。（中時資料照／黃世麒攝）

氣象專家吳德榮今（3）日於氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，今白天西半部最高溫會達到約27度，但東半部迎風面仍有零星短暫雨；他還提醒，下週一至三（6至8日）全台都屬晴朗穩定，但是9日會有一波入冬後最強的冷空氣影響台灣。

受到大陸高壓影響，吳德榮表示，下週一、二天氣偏乾，白天有陽光時雖然感覺舒適，可是早晚都會有些微冷，且日夜溫差至少10度；週三氣溫則會明顯回升，惟東半部還是可能出現零星短暫雨。

不過，吳德榮提到，9日鋒面過境，北部及東北部會轉為有雨天氣，入冬後最強的一波冷空氣也將隨之南下，各地氣溫都會急劇下降。

(中時電子報)