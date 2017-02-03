南部空氣品質不佳 屏東2測站達紅害

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根據環保署空氣品質監測網觀測資料，今天高屏地區空氣品質不佳，截至上午8時50分，屏東、枋寮兩測站達到「紅害」的等級。

根據環保署空氣品質監測網，今天早上高屏地區空氣品質不佳，屏東、枋寮的空氣品質指標（AQI）已達「紅害」，橋頭、美濃、鳳山、大寮、潮州以及台南和嘉義測站的空氣品質指標（AQI）則為橘色警示。

環保署提醒，嘉義、台南及高屏地區橘色警示，對敏感族群不健康；屏東地區紅色警示，對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。1060203

(中央社)