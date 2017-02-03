新千元鈔印扁家 羅智強：保證民進黨永看不膩！

羅智強在臉書貼出一張網友設計的新版千元鈔，表示這款設計，民進黨永遠看不膩。（圖/截自羅智強粉絲專頁）

民進黨立委高志鵬說「看膩了」新台幣，打算推動修法，推行「新」台幣設計運動。前總統府副秘書長羅智強在臉書貼出一張網友設計的「新」千元鈔，上面是前總統陳水扁一家4口喜孜孜看著地球儀，旁白寫道：「瑞士在這裡啦」。羅智強諷刺表示，幫國庫省點「設計費」，網友設計的這款，保證讓民進黨「永看不膩」！

民進黨立委高志鵬1月26日在臉書表示現在鈔票、硬幣上還有孫文、蔣介石這些個人崇拜甚至獨裁者圖像，有些朋友說：「都看膩了」，年後將推動修法，改版新台幣。

前總統府副秘書長羅智強昨先在臉書怒批高志鵬「飲水莫忘掘井人」，並提議換鈔需要15億新台幣，可不可以從提案立委的薪水扣？

之後羅智強又貼出一張網友設計的「新」千元鈔，將現行千元鈔上面的「4個小朋友」，換成陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚一家4口，旁邊還有文字寫著「瑞士在這裡啦」，諷刺阿扁貪污、洗錢，將不法所得藏在瑞士銀行。

羅智強表示，「如果高志鵬和民進黨鐵了心要把中華民國的錢幣『去國父化』。那麼，幫國庫省點「設計費」，網友設計的這款，保證讓民進黨『永看不膩』！」。

(中時電子報)