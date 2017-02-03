大陸春節消費3.8兆 年增11.4%
中國大陸商務部數據顯示，除夕至正月初六（1月27日至2月2日），全大陸零售和餐飲企業實際銷售額約人民幣8400億元（約新台幣3.8兆元），比去年春節成長11.4%。
此外，大陸國家旅遊局數據中心綜合測算，2017年春節期間，全大陸共接待遊客3.44億人次，年增13.8%，實際旅遊總收入4233億元，年增15.9%。
人民網報導，今年大陸春節消費再創新高，其中，購物旅遊是主要消費。一些電商平台推出線上年貨節、春節期間不打烊等活動，網路購買、年貨送到家成為新趨勢。
據中國銀聯統計顯示，春節長假前6天（除夕至正月初五），銀聯全網路交易筆數2.86億筆，交易金額3787億元，年增10.7%和48.8%。雞年春節6天的交易金額已超出去年春節7天假期3121億元的交易額，創出歷史同期新高。
旅遊方面，中國銀聯數據顯示，今年春節假期前6天，與旅遊相關的航空、鐵路和公路等相關的消費筆數較去年同期成長35.8%，汽車加油類消費筆數較去年同期成長48.6%，景區售票的消費筆數較去年同期成長26.1%，日用百貨類消費較去年同期成長22.6%。
大陸「全國旅遊團隊服務管理系統」顯示，春節期間，大陸公民出境旅遊總量約615萬人，年增幅近7%，其中團客人數37.4萬人，年增2.5%。1060203
(中央社)
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