查婦聯會帳 葉俊榮：不是清算

內政部日前率會計師前往婦聯會查帳，了解勞軍捐收支情況。內政部長葉俊榮今天表示，這完全不是清算，而是處理民主轉型過程的重要議題，如果沒有這樣做，辜負國人期待。

為瞭解婦聯會勞軍捐收支及相關財務情形，內政部民政司長林清淇日前率同會計師前往實地查核，婦聯會承諾1月23日中午前依政黨及政治團體財務申報要點規定，將財務資料送至內政部。內政部收到後，正檢視相關資料，待完成相關程序後公開。

葉俊榮上午接受廣播專訪時被問到，查婦聯會的帳，算不算清算、政治鬥爭？他說，完全不是，是處理民主轉型過程重要議題，其實婦聯會運作不是很好，有點遲滯，但內政部不是這樣才介入，而是原來的勞軍捐，金額很大，到底錢用在哪裡、現在狀況如何，人民有理由知道，這是最基本必要的。

葉俊榮也說，內政部了解過程，每個做法都符合法律，先警告、給時間提供資料，非常有耐心的給婦聯會很多機會，整個過程按照程序，不是清算，他說，如果沒有這樣做，辜負國人期待。1060203

(中央社)