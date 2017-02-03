傳主導海外虐囚 美CIA新副手女性擔綱

我要評比

據傳曾在911攻擊後涉入包括水刑等備受批評的海外偵訊行動、長期擔任中央情報局（CIA）秘密任務官員的哈斯柏，今天獲任命為CIA副局長，成為新局長蓬佩奧的副手。

哈斯柏（Gina Haspel）曾是CIA首位秘密單位的女性主管。

法新社報導，哈斯柏1985年進入CIA，是CIA臥底間諜任務老手，在全世界各分站任職，2000年代後期在倫敦美國大使館待過。

她於2013年被任命為CIA國家秘密行動處（National Clandestine Service）代理處長，旋即於數週內遭撤換，據說是因為她在後911偵訊行動的重要角色引起疑慮，這些行動包括水刑等虐囚方式。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）當年報導，她「在泰國主管一座秘密監獄，兩名遭拘留者遭到水刑和其他嚴厲偵訊技巧的對待」。

那座監獄正是蓋達組織嫌犯朱貝達（Abu Zubaydah）遭到審問及據傳被施以水刑的所在。

華郵指出，哈斯柏也涉及2005年銷毀CIA在泰國對數名被拘留者「加強審訊」的錄影帶。

蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明讚揚哈斯柏：「吉娜（哈斯柏）是足資楷模的情報官員與全心奉獻的愛國者，她將帶著超過30年的資歷扛起這項工作。」

3名CIA前局長和包括前國家情報總監克萊佩（James Clapper）等其他情治高官，也在這份聲明表達他們對她的強力支持。（譯者：中央社徐崇哲）1060203

(中央社)