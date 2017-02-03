NBA》休士頓市長命名姚明日 兼任親善大使

姚明接受休士頓市長透納(右)表揚，火箭老闆亞歷山大也出席。(取自火箭官推)

隨著「移動長城」姚明將於4日火箭與公牛比賽中場休息時間，舉辦他的火箭球衣退役儀式，休士頓市長透納也在3日宣布，把美國時間2017年2月2日命名為「姚明日」，更讓姚明擔任休士頓市親善大使，藉以感謝他的貢獻。

以2002年選秀狀元之姿加盟火箭的姚明，替火箭打了8個球季，平均可拿19分、9.2籃板與1.9火鍋，8次獲選明星球員、2次年度第二隊、3次年度第三隊，最後因為左腳踝嚴重傷勢影響，在2011年7月宣告退役。

就算退休之後，姚明仍在全球籃球圈相當活躍，除了持續推廣籃球，也成中國大陸CBA上海大鯊魚隊老闆，去年他也入選籃球名人堂，如今他的火箭球衣即將宣告退役，更讓姚明的名望更升一個等級。

(中時電子報)